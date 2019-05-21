Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент, контролируемый сторонниками лидера оппозиции Хуана Гуайдо, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе выступления в правительственном дворце Мирафлорес в Каракасе Мадуро призвал "легитимизировать единственный институт, который не был легитимизирован последние пять лет".

Глава Боливарианской Республики назвал голосование "оружием народа", с помощью которого он определяет будущее страны.

При этом он подчеркнул, что намерен преодолевать разногласия исключительно мирным путём.

Напомним, в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и призвал жителей страны устроить масштабную акцию протеста против политического режима Николаса Мадуро.