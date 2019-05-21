Финальная серия "Игры престолов" установила новый рекорд по просмотрам

Премьера финального эпизода киносаги "Игра престолов" собрала около 19,3 миллиона зрителей. Об этом сообщил 20 мая телеканал HBO.

Как уточняется, предыдущий эпизод посмотрело около 18,4 миллиона человек. По данным канала, этот показатель считался рекордным для сериалов жанра фэнтези.

Напомним, восьмой, заключительный сезон сериала стартовал 14 апреля 2019 года. 20 мая весь мир увидел финал шоу.

Ранее сообщалось, что автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которым была снята "Игра престолов", Джордж Мартин намекнул на возможное продолжение сериала. По словам писателя, зрителей может ожидать как минимум три проекта по мотивам произведения.