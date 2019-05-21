Трамп высказался о переговорах с властями Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с властями Ирана будут проводиться тогда, когда Тегеран "будет готов".

— Думаю, Иран совершит большую ошибку, если совершит нечто [провокационное]. Если они так поступят, то столкнутся с великой силой. Тем не менее у нас нет причин полагать, что они планируют нечто подобное, — цитирует Трампа Reuters.

Как уточняется, свою позицию глава Белого дома обозначил в ходе беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп предрёк "конец Ирана" в случае, если власти страны решатся на провокационные действия.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия и ещё несколько стран Персидского залива разрешили США разместить свои войска на их территории, а корабли — в водах залива, чтобы предостеречь Иран от любых враждебных действий.

В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна не хочет войны, и выразил уверенность, что вооружённого противостояния с Соединёнными Штатами не предвидится.