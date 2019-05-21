Представитель Британии дважды перебил российского коллегу в СБ ООН

Выступление постпреда России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности дважды прервал его британский коллега, сообщает ТАСС.

Как сообщал Лайф, заседание СБ ООН было созвано 20 мая по инициативе РФ. Обсудить предполагалось вопрос о принятом на Украине законе об исключительности украинского языка. Однако шесть государств: США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия — заблокировали обсуждение.

Во время выступления Василия Небензи, который назвал принятый на Украине закон "языковой инквизицией", слово попросил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Постпред Индонезии Диан Трианшах Джани, председательствующий в Совете в мае, ответил ему отказом. Однако через пару минут британский дипломат вновь попытался прервать Небензю. Аллен заявил, что "процедура объяснения голосования не даёт российскому дипломату право озвучивать полноценное выступление".