В туриндустрии считают, что взрыв в Египте не скажется на открытии рейсов из РФ

Ранее сообщалось, что полёты чартерных рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться уже в октябре 2019 года.

Инцидент с туристическим автобусом в Каире не отразится на сроках запуска авиасообщения с Египтом. Об этом "Известиям" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Напомним, 19 мая произошёл взрыв около туристического автобуса в Египте, пострадало 17 человек, в том числе семь граждан ЮАР.

По словам Барзыкина, взрыв в Каире "определённо будет учитываться" российскими специалистами при оценке курортных аэропортов, но не станет решающим при принятии решения.

— При открытии того или иного направления учитывается весь комплекс мер, безопасность в целом на территории. Тем не менее конкретно на сроках запуска авиасообщения, я думаю, теракт не отразится... Однако в связи со сложившейся обстановкой Россия по-прежнему рекомендует своим гражданам воздержаться от экскурсий как к пирамидам, так и к святым местам на Синайском полуострове, — отметил он.

Источник в авиационной сфере Египта заявил изданию, что в аэропортах страны сохраняется высочайший уровень безопасности, отвечающий всем мировым стандартам.

— Мы рассчитываем, что российские коллеги примут этот факт во внимание и будут учитывать именно ситуацию в аэропортах и на курортах, — заявил источник.

Ранее Юрий Барзыкин рассказывал, что полёты чартерных рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут быть возобновлены уже в октябре 2019 года.