Названы города России с лучшими музеями

Аналитическое агентство провело опрос, в ходе которого Санкт-Петербург получил больше всего голосов.

Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород — лучшие музейные города России. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства "Турстат".

В пятёрку лучших мест, где можно увидеть необычные экспозиции и посетить интересные выставки, также вошли Ярославль и Владимир.

По итогам опроса за Санкт-Петербург проголосовало 50% респондентов, за Москву — более 25%, за Нижний Новгород — 6%, за Ярославль, Владимир и Великий Новгород — по 4%, на Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь пришлось примерно по 2% голосов опрошенных.

В Северной столице в число самых популярных музеев входят Петергоф, Эрмитаж и Русский музей. В Москве это Пушкинский музей, Третьяковская галерея и музеи Московского Кремля.