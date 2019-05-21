Украинские депутаты отреагировали на роспуск Верховной рады

Проведение досрочных выборов в Верховную раду — правильный шаг, считают украинские парламентарии. Своим мнением они поделились с "Известиями".
Комментируя намерения нового президента Незалежной Владимира Зеленского, украинский депутат Евгений Мураев заявил, что Раду действительно нужно распускать, так как "власть нуждается в полной перезагрузке".
Он также отметил, что в своей инаугурационной речи Зеленский справедливо обозначил главные проблемы Незалежной и сейчас действительно важно "запустить переговорный процесс и остановить войну на Донбассе".
— Страна ждёт, что он поведёт её в правильном направлении, поскольку ещё пять лет политики, подобной той, что проводил [его предшественник Пётр] Порошенко, мы не выдержим, — заметил политик.
Депутат Татьяна Бахтеева подчеркнула, что народ Украины главным образом ждёт от нового главы государства воцарения мира на востоке страны и раскрытия множества коррупционных схем.
По её словам, в течение пяти последних лет не наблюдалось улучшения ситуации в Донбассе и Зеленскому помимо ряда других "бытовых" проблем украинцев придётся придумать новую стратегию для урегулирования данного вопроса.
Напомним, 20 мая в ходе церемонии инаугурации, которая прошла в Киеве, Зеленский официально вступил в должность. Во время выступления он успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству.
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