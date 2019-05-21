Украинские депутаты отреагировали на роспуск Верховной рады

Во время выступления на инаугурации Владимир Зеленский успел объявить о роспуске парламента и предложил уйти в отставку правительству.

Проведение досрочных выборов в Верховную раду — правильный шаг, считают украинские парламентарии. Своим мнением они поделились с "Известиями".

Комментируя намерения нового президента Незалежной Владимира Зеленского, украинский депутат Евгений Мураев заявил, что Раду действительно нужно распускать, так как "власть нуждается в полной перезагрузке".

Он также отметил, что в своей инаугурационной речи Зеленский справедливо обозначил главные проблемы Незалежной и сейчас действительно важно "запустить переговорный процесс и остановить войну на Донбассе".

— Страна ждёт, что он поведёт её в правильном направлении, поскольку ещё пять лет политики, подобной той, что проводил [его предшественник Пётр] Порошенко, мы не выдержим, — заметил политик.

Депутат Татьяна Бахтеева подчеркнула, что народ Украины главным образом ждёт от нового главы государства воцарения мира на востоке страны и раскрытия множества коррупционных схем.

По её словам, в течение пяти последних лет не наблюдалось улучшения ситуации в Донбассе и Зеленскому помимо ряда других "бытовых" проблем украинцев придётся придумать новую стратегию для урегулирования данного вопроса.

Напомним, 20 мая в ходе церемонии инаугурации, которая прошла в Киеве, Зеленский официально вступил в должность. Во время выступления он успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству.