Эксперты рассказали, как правильно путешествовать вместе с питомцами

Они отметили, что наиболее важным фактором провоза животного через границу служит наличие ветеринарного паспорта.

В летний сезон отпусков многие планируют свой отдых вместе с домашними любимцами. В связи с этим Комитет ветеринарии города Москвы напоминает о том, что в поездку стоит брать только вакцинированных животных.

По словам специалистов, хозяева питомцев должны иметь соответствующие ветеринарные сопроводительные документы или ветпаспорт.

Важно, что при перевозке не более двух собак или кошек по территории РФ и стран, входящих в Таможенный союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), нет нужды оформлять сопроводительные документы, достаточно иметь ветеринарный паспорт с информацией об осмотре питомца и отметкой о вакцинации против бешенства.

Эксперты отмечают, что вакцинация против бешенства проводится не позднее чем за 20 дней до поездки при условии, что животное не прививали в течение последнего года.

При поездке в другую страну следует внимательно ознакомиться с правилами провоза питомца, поскольку в страны ЕС, например, разрешено ввозить только чипированных животных.