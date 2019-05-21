Чешский журналист назвал причину, по которой Запад не любит Россию

Россия "угрожает" Западу не военной мощью, а силой здравого смысла, уважением к истории, предкам и традиционным ценностям. Такую точку зрения высказал чешский журналист Йиржи Кобза.

По его мнению, отторжение вызывает и идеология России, подразумевающая поддержание патриотизма и сохранение исторической памяти.

— Всё это ценности, которые у нас на протяжении 30 лет недооценивались и забывались, — написал он в чешском издании Parlamentní Listy.

При этом журналист обратил внимание на тот факт, что россияне держатся в стороне от "сумасшедшего гендеризма и крайнего феминизма", царящих на Западе.

Он отдельно напомнил о праздновании Дня Победы и оценил роль этого праздника для жителей России, подчеркнув, что шествие "Бессмертного полка" поддержало множество россиян.

Свою статью он закончил словами о том, что на самом деле Россия "угрожает" Западу не военной мощью, а "силой здравого смысла".