Экс-министр Абызов похвалил условия содержания в СИЗО

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, находящийся в СИЗО "Лефортово", хвалит условия содержания и выражает благодарность сотрудникам изолятора. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачёву.

— Сидит он нормально, ни на что не жалуется, всё хвалит, благодарности сотрудникам выражает, видимо, это такая позиция у него. Но надо понимать, что в "Лефортово" по сравнению с другими изоляторами и питание лучше, и медицина, и всё остальное. Абызов всё хвалит, и не похоже, что он запуган. Может, он думает, что это его спасает, — рассказывает Меркачёва.

По её мнению, он понимает, что лучше выбрать путь сотрудничества со следствием.

Как сообщал Лайф, Абызов будет находиться под арестом по меньшей мере до 25 мая. Бывшему министру предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. СКР проверяет экс-чиновника на причастность к другим преступлениям.