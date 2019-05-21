Турецкие отели не собираются отказываться от системы "всё включено"

Турецкие отели не планируют отказываться от системы "всё включено", поскольку она привлекательна для обеих сторон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Федерации отельеров страны Османа Айыка.
— Система "всё включено" продолжает работать в Турции, речи об отказе от неё не идёт. Некоторые отели могут применять разные её варианты, используя систему "под себя". Она особенно привлекательна для семей с детьми. Туристы заранее знают свои расходы и строят свои планы на основе уже известных цифр, — рассказал Айык.
Он добавил, что для принимающей стороны такая система также выгодна благодаря подсчёту расходов заранее, в связи с чем клиенты могут быть уверены в получении оплаченного ими набора услуг.
Глава Федерации отельеров Турции отметил, что система всё же несёт риски из-за возможного повышения налогов, цен на продукты, однако на кошельке клиента, который использует "всё включено", они никак не скажутся.
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