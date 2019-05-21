Российские дороги планируют мониторить дронами с 2021 года

Состояние российских дорог планируют проверять с помощью дронов с 2021 года, сообщила пресс-служба рабочей группы "Национальной технологической инициативы".

Как уточняется, инициатива направлена на устранение физических повреждений, таких как ямы или выбоины, а также своевременную уборку дорог.

— Предполагается, что проект будет запущен в 2021 году. Информация будет собираться из различных источников: как от специальных видеосистем мониторинга, установленных на муниципальном транспорте, от специальных датчиков, установленных вдоль дорог, со снимков с дронов, так и с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать или продавать видеопоток в облако для последующего анализа, — цитирует сообщение РИА "Новости".

По предварительным данным, вся полученная информация будет оперативно передаваться губернаторам и компаниям, отвечающим за дорожное полотно.

Ранее СМИ сообщали, что российским дорожникам официально разрешат проводить работы в непогоду.