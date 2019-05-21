Эксперты сравнили цены на велосипеды в России

Спрос на велосипеды в мае 2019 года в сравнении с прошлым годом увеличился на треть, а слово "велосипед" по частоте запросов россиян опередило "квартиру", возглавлявшую топ поисковых запросов весь 2018 год. Об этом рассказали сотрудники сервиса Avito.

Как уточняется, чаще всего клиенты сервиса пытаются найти покупателей для детских велосипедов (38,7% от всех предложений), а приобрести хотят горные — такие запросы составляют 41,8% всего спроса.

По данным экспертов, самые дешёвые велосипеды в стране продают в Тольятти и Омске. В этих городах их можно приобрести меньше чем за девять тысяч рублей, в то время как в столице покупка обойдётся в среднем в 21,27 тысячи рублей.

В Санкт-Петербурге стоимость экологически чистого транспорта снизилась на 3% до 15,28 тысячи, в Екатеринбурге — почти на 2% до 12,4 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону — на 3% до 12,36 тысячи.

Заметнее всего ситуация изменилась в Воронеже — там велосипед подешевел на 11,3% до 10,25 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году московским велопрокатом воспользовались 4,25 миллиона раз — это практически в два раза больше, чем в 2017 году. В связи с многочисленными просьбами власти города пообещали увеличить количество велосипедов и точек проката.