Умер бывший чемпион "Формулы-1" Ники Лауда, сообщает агентство France Presse со ссылкой на семью австрийского гонщика. Лауда скончался на 71-м году жизни 20 мая.

Лауда — трёхкратный чемпион мира в классе "Формула-1". В 1976 году он попал в страшную аварию и получил многочисленные ожоги. Несмотря на страшные травмы, австриец вернулся в гонки спустя всего шесть недель. Шрамы после аварии Лауда прикрывал красной кепкой, которая стала его визитной карточкой.

BREAKING: 3-time Formula One world champion Niki Lauda has died at the age of 70, family and doctor say @F1 pic.twitter.com/qKwq200O2d — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 21 мая 2019 г.

После завершения карьеры гонщика он стал спортивным менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, был председателем наблюдательного совета команды "Формулы-1" Mercedes AMG.