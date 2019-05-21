Эксперты назвали города РФ с самыми доступными квартирами в новостройках

При этом в сравнении с 2018 годом стоимость нового жилья в среднем выросла на 9 процентов.

Дешевле всего приобрести жильё в новостройке можно в Брянске и Ставрополе — в среднем цена за квадратный метр там не превышает 37,5 тысячи рублей. Третье место в рейтинге досталось Владимиру, где цены колеблются в пределах 39,3 тысячи. Об этом сообщили эксперты аналитического центра ЦИАН.

Среди городов-миллионников они отметили доступность жилья в Челябинске и Омске (42,9 и 43,1 тысячи рублей за кв. метр).

При этом самые высокие цены на жильё, помимо Москвы и Петербурга, зафиксировали в Сочи (126,7 тысячи рублей за кв. метр), Владивостоке (94,4 тысячи рублей за кв. метр) и Казани (80,4 тысячи рублей за кв. метр).

Отмечая общую тенденцию, эксперты отметили, что в сравнении с 2018 годом стоимость квартир в новостройках в среднем выросла на 9%.

Рейтинг роста цен на первичное жильё среди российских городов возглавил Псков — стоимость недвижимости в этом городе за год выросла на 22% — до 45,6 тысячи рублей за кв. метр. Аналогичный процент роста отметили и в Саратове, где цены выросли до 42,6 тысячи.

В топ-5 лидеров по темпам роста на жильё также вошли Ульяновск, Петрозаводск, Сочи и Казань.

Обратная тенденция обнаружена лишь в пяти крупных региональных центрах страны. Так, в Ростове-на-Дону стоимость жилья снизилась на 8% и составила 50,3 тысячи рублей за квадратный метр. Снижение стоимости жилья также отметили в Туле, Обнинске, Челябинске и Ставрополе (на 2–5%).

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