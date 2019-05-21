В США нашли три завещания певицы Ареты Франклин

Согласно информации адвоката королевы соула, всё имущество она отдаёт своим сыновьям.

Певица Арета Франклин оставила после своей смерти три завещания, которые обнаружили только сейчас в её доме в Детройте. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на адвоката королевы соула Дэвида Беннетта.

По информации юриста, все завещания написаны от руки, два из них датированы 2018 годом, одно — 2014-м. Документы направлены в суд на установление подлинности. Слушание по данному вопросу назначено на 12 июня.

Согласно последнему завещанию королевы соула, найденному в дневнике, всё её имущество должно перейти четырём сыновьям.

Напомним, соул-певица из США Арета Франклин, которая была больна раком поджелудочной железы, умерла в августе прошлого года.