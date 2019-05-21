Выступление Лазарева в YouTube Евровидения посмотрело более 8,5 млн человек

Выступления Сергея Лазарева с композицией Scream в полуфинале и финале Евровидения-2019 на YouTube-канале конкурса посмотрело более 8,5 миллиона человек.
Видео из полуфинала собрало 5,4 млн просмотров, запись финального выступления — 3,1 млн.
Напомним, финал Евровидения прошёл 18 мая в Тель-Авиве. За победу в песенном конкурсе боролись представители 26 государств. Первое место по итогам голосования жюри и зрителей занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, второе — итальянец Mahmood, третье — представитель России Сергей Лазарев.
Накануне стало известно, как голосовали зрители: оказалось, что за Лазарева наивысший балл отдали жители Сан-Марино, Израиля, Эстонии, Латвии, Литвы, Азербайджана, Албании, Белоруссии, Молдовы, Чехии и Армении. При этом максимальным баллом Россию поддержало профессиональное жюри только одной страны — Азербайджана. Также Лазарев получил по 10 баллов от жюри Мальты, Сан-Марино, Черногории, Кипра и Греции.
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