В Забайкалье пьяный сторож угнал и разбил внедорожник BMW X5

Пьяный 30-летний сторож придорожного кафе угнал и разбил BMW X5. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
— 30-летний житель станции Даурия на федеральной автодороге Чита — Забайкальск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил опрокидывание. Злоумышленник был задержан на месте дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль изъят в технически неисправном состоянии, — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством.
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