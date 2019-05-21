В Забайкалье пьяный сторож угнал и разбил внедорожник BMW X5

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В Забайкалье пьяный сторож угнал и разбил внедорожник BMW X5

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Фото: УМВД России по Забайкальскому краю

Согласно информации полиции, угонщик не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Пьяный 30-летний сторож придорожного кафе угнал и разбил BMW X5. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

30-летний житель станции Даурия на федеральной автодороге Чита — Забайкальск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил опрокидывание. Злоумышленник был задержан на месте дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль изъят в технически неисправном состоянии, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством.

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