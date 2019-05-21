Названы самые популярные у российских туристов страны

Согласно данным погранслужбы, число выехавших за рубеж граждан РФ возросло по сравнению с предыдущим годом.

Самыми популярными странами для посещения у россиян в первом квартале 2019 года стали Таиланд, Турция и Германия. Об этом сообщает АТОР.

Согласно данным погранслужбы ФСБ РФ, за это время россияне совершили около 8,4 миллиона поездок в 175 стран, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего поток в страны дальнего зарубежья вырос на 8,2%.

Безусловным лидером у российских туристов по числу поездок является Таиланд: страну посетили около 515 тысяч раз, второе место — за Турцией с 361 тысячей, на третьей строчке — Германия с более чем 340 тысячами посещений.

В десятку рейтинга по объёму турпотока также вошли ОАЭ, Италия, Вьетнам, Испания, Чехия, Франция и Индия.

Быстрыми темпами вновь завоёвывает популярность Турция с увеличением числа туристов по сравнению с первым кварталом прошлого года на 47,8%, Куба — на 43,8%, Бельгия — на 25,7%, Шри-Ланка — на 24%. Примерно двадцатипроцентный прирост российских туристов — у Японии, Италии, Венгрии.

Больше половины всех зарубежных поездок наших соотечественников приходится на страны постсоветского пространства и приграничные государства (Китай, Финляндию, Латвию, Литву, Эстонию, Монголию, Польшу).