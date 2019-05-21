Украинские дипломаты выдали фото из польского гетто за депортацию крымских татар

Посольство Украины в США опубликовало фото из Лодзинского гетто, которое было организовано нацистами в Польше, под видом снимка депортации крымских татар в 1944 году. Это несоответствие заметили российские дипломаты.

— Методичка украинской дипломатии. "Депортация крымских татар 1944 года" (в соцсетях украинского посольства) — это фото евреев Лодзинского гетто из Музея памяти жертв Холокоста, — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Размещённая украинскими дипломатами фотография принадлежит Мемориальному музею Холокоста США. Подпись под фото из статьи музея гласит: "Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942–44".

При этом Посольство Украины использовало его в своей записи о депортации крымских татар в 1944 году.