Украинские дипломаты выдали фото из польского гетто за депортацию крымских татар

Посольство Украины в США опубликовало фото из Лодзинского гетто, которое было организовано нацистами в Польше, под видом снимка депортации крымских татар в 1944 году. Это несоответствие заметили российские дипломаты.
— Методичка украинской дипломатии. "Депортация крымских татар 1944 года" (в соцсетях украинского посольства) — это фото евреев Лодзинского гетто из Музея памяти жертв Холокоста, — говорится в сообщении российской дипмиссии.
Ukrainian diplomacy playbook:— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 20 мая 2019 г.
🔹“1944 #CrimeanTatars deportation” is @HolocaustMuseum picture of the Lodz🇵🇱 ghetto Jews
🔹“2019” - arrest of suspected foreign terrorist organization members https://t.co/64uoHUKgKQ
Reality: memorial ceremony in #Crimea🇷🇺
▪️https://t.co/0saGnKxQKt pic.twitter.com/OtwChzyerq
Размещённая украинскими дипломатами фотография принадлежит Мемориальному музею Холокоста США. Подпись под фото из статьи музея гласит: "Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942–44".
При этом Посольство Украины использовало его в своей записи о депортации крымских татар в 1944 году.
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