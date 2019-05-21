Якутские полицейские забрали у пьяных родителей пятерых детей

Сотрудники нашли малышей в антисанитарных условиях, а в квартире семьи присутствовали посторонние люди.

В Якутии сотрудники полиции забрали у неблагополучной семьи пятерых детей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

— Дома отсутствуют продукты питания, беспорядок и в целом антисанитарные условия жизни. В одной из комнат инспекторы обнаружили родителей, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. К тому же в квартире присутствовали посторонние люди, — говорится в сообщении полиции.

Двоих детей поместили в Городской специализированный дом ребёнка, а троих — в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

На недобросовестных родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.