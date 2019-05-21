Полиция арестовала лжемедиков, обманувших пенсионеров на миллиард рублей

По информации МВД, преступники входили в доверие к людям, склоняя их взять кредит на лечение.

МВД России раскрыло преступную группу лжемедиков, нажившуюся на обмане людей на один миллиард рублей. Об этом сообщило МВД России.

— Сотрудники подконтрольных организатору call-центров, входя в доверие к гражданам, убеждали пройти обследование. А затем работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения, — говорится в ведомстве.

В МВД добавили, что для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей.

По предварительной информации, жертвами мошенников стали свыше 11 тысяч граждан РФ. Общий ущерб составил не менее миллиарда рублей.

Сотрудниками МВД России в Москве, Чувашской Республике, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях проведено более 50 обысков в офисах и жилых помещениях. Полицейскими были обнаружены денежные средства и предметы, составляющие доказательную базу обвинения.

Всего задержано 25 человек. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следственные процедуры продолжаются.