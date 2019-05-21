Россиян предупредили об угрозе вирусных инфекций из-за комаров во Франции

Туристам стоит быть осторожными, носить закрытую одежду и использовать средства, отпугивающие насекомых.

Роспотребнадзор предупредил россиян об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с активизацией комаров, переносящих инфекционные заболевания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— По имеющейся информации в Роспотребнадзоре, на территории Франции зарегистрировано ухудшение эпидемиологической обстановки, связанной с увеличением численности комаров, которые являются переносчиками лихорадок Зика, денге и чикунгунья, — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Ведомство призывает туристов быть осторожными, носить закрытую одежду и использовать средства, отпугивающие насекомых.