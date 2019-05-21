Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

Воздушное судно использовали почти 40 лет. Теперь оно станет музейным экспонатом.

Самолёт Ту-134 авиакомпании "Алроса" совершил заключительный пассажирский рейс в России. 20 мая в советском самолёте из Иркутска в Мирный отправилось 70 пассажиров. Об этом сообщается на странице международного аэропорта Иркутск в Facebook.

— Это воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет. Сегодня его "воздушный" путь заканчивается: из Мирного Ту-134 отправится в Новосибирский музей авиации и космонавтики, — говорится в сообщении.

В пресс-службе международного аэропорта Иркутск рассказали, что это был последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.

Ту-134 — советский пассажирский самолёт на 76–80 пассажиров для авиалиний малой и средней протяжённости, разработанный в начале 1960-х годов в ОКБ имени Туполева и выпускавшийся серийно с 1966 по 1984 год на Харьковском авиационном производственном объединении.