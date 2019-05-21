Правительство упростило порядок установления инвалидности

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Правительство упростило порядок установления инвалидности

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Фото: © РИА "Новости" / Сергей Мамонтов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому в РФ упрощается порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности. Документ опубликован на сайте Кабмина РФ.

Как отмечается, направление на экспертизу будет передаваться медорганизацией в электронном виде без участия гражданина. В случае отсутствия доступа к информационным системам — на бумажном носителе.

Россияне также смогут в электронном виде подать запрос на получение копий акта, протокола проведения МСЭ и заявлений на обжалование решений через портал госуслуг.

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