Вертолёт с тремя пассажирами потерпел крушение на севере Австралии

Вертолёт, на борту которого находилось три пассажира, потерпел крушение на севере Австралии. Об этом сообщает портал 9News.

Авиакатастрофа произошла около 10:00 (6:00 мск) на территории национального парка "Какаду". Сейчас на месте работают экстренные службы региона, пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что пассажиры потерпевшего крушение воздушного судна занимались отловом диких животных.