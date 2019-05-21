Вертолёт с тремя пассажирами потерпел крушение на севере Австралии

Вертолёт, на борту которого находилось три пассажира, потерпел крушение на севере Австралии. Об этом сообщает портал 9News.
Авиакатастрофа произошла около 10:00 (6:00 мск) на территории национального парка "Какаду". Сейчас на месте работают экстренные службы региона, пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильное.
Отмечается, что пассажиры потерпевшего крушение воздушного судна занимались отловом диких животных.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени