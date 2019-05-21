В ФСБ заявили, что террористы намерены использовать для терактов детей боевиков

Спецслужбы подчеркивают необходимость вести тщательную фильтрационную работу для выявления потенциальных террористов-смертников и идейных пропагандистов.

Террористы намерены использовать детей боевиков для совершения терактов. Об этом на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Душанбе заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

По его словам, террористы в своих целях могут использовать вдов и жён боевиков, которые массово возвращаются в страны исхода.

Бортников также заявил о необходимости провести в этой сфере тщательную работу, чтобы выявить потенциальных террористов-смертников и идейных пропагандистов.

Ранее Лайф сообщал о задержании в Нальчике участника террористической организации ИГИЛ*, который планировал теракт по указанию из Сирии.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.