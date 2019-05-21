SSJ-100 по техническим причинам не смог вылететь из Екатеринбурга

Лайнер должен был отправиться в 8:30 по местному времени, рейс задержали на 4,5 часа.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" по техническим причинам не смог вовремя вылететь в Ноябрьск из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя перевозчика.

Лайнер должен был отправиться в 8:30 по местному времени (6:30 мск). Рейс задержали на 4,5 часа. В авиакомпании заверили, что проблемы с воздушным судном нет.

— Очень тщательно и щепетильно относятся к технической составляющей, поэтому устранят неисправность, и борт полетит, — отметили в компании "Ямал".

В Ноябрьск должны были отправиться 29 пассажиров.

Напомним, что особое внимание к Sukhoi Superjet 100 приковано после того, как лайнер этой модели авиакомпании "Аэрофлот" загорелся в аэропорту Шереметьево после жёсткой посадки. Тогда погиб 41 человек.