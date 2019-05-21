Глава Huawei прокомментировал выдачу компании временной лицензии США

Он уверен, что корпорация в состоянии справиться с запретом со стороны Соединённых Штатов.

Основатель корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выдача Министерством торговли США временной лицензии на деятельность в Штатах не имеет большого значения для компании.

— 90-дневная лицензия от Правительства США не имеет большого значения для Huawei, — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Чжэнфэй заверил, что компания в состоянии справиться с запретом со стороны Соединённых Штатов. При этом корпорация не исключает использования американских чипов. Глава компании отметил, что Huawei "может делать чипы так же хорошо, как и американские компании", но чипы США будут использоваться в случае дефицита поставок.

Ранее Лайф сообщал, что китайскую компанию Huawei и 70 её подразделений внесут в чёрный список Минторга США из-за угрозы нацбезопасности. Позже Штаты выдали Huawei временную лицензию, которая позволит китайской компании обслуживать американских клиентов.