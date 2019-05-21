Отец "пьяного мальчика" потребует более жёсткого наказания для судмедэксперта

Отец погибшего под колёсами автомобиля шестилетнего мальчика, признанного экспертизой пьяным, Роман Шимко намерен требовать переквалификации статьи для судмедэксперта Михаила Клеймёнова. Того сегодня признали виновным по статье "Халатность" и приговорили к исправительным работам.
— Я думаю, что эти ребята, эта шайка, не получила своё наказание. Алисова — она выходит скоро. Будем притягивать их как группу лиц, потому что эта экспертиза была выгодна только одному человеку — Алисовой, — сказал Шимко.
Мужчина уверен, что судмедэкперта, сделавшего заключение об алкоголе в крови шестилетнего ребёнка, стоит привлечь по более "тяжёлой статье".
— Если мы не будем предпринимать никаких шагов, это всё останется и замнётся на уровне халатности. Разумеется, будет апелляция, будем обжаловать не решение суда, а всё судебное следствие, — добавил Шимко.
Также отец погибшего ребёнка заявляет, что судмедэксперт в своё время был отчислен со второго курса медвуза и не имеет должного образования.
Напомним, 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе во дворе дома Ольга Алисова сбила шестилетнего Алёшу Шимко. Ребёнка вскоре признали пьяным. На самом деле выяснилось, что мальчик был трезв, алкоголь в его крови нашёл Клеймёнов. В прошлом году суд отказался отсрочить приговор виновной в гибели "пьяного мальчика".
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