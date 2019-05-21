Новые ЗИЛ-133 выставлены на продажу после 25 лет хранения

Автомобиль относительно редкий, так как выпускался всего несколько лет ограниченной партией.

Шесть новых грузовиков ЗИЛ-133 ГЯ, выпущенных 25 лет назад, продаются на сайте бесплатных объявлений за 700 тысяч рублей каждый. Такой товар выставлен на Avito.

Продавец сообщает, что машины 1994 года выпуска хранились в гараже. Судя по фото, сейчас находятся на территории завода "Абаканзаводмаш". Также в объявлении сказано, что они прошли заводскую обкатку в полторы тысячи километров, им заменили резину и аккумуляторы.

— Длиннобазовый грузовик грузоподъёмностью 10 тонн, полный аналог КамАЗ-53212, для перевозки различных видов груза, — говорится в сообщении.

В народе автомобили ЗИЛ прозвали "крокодилами" из-за формы и длины. Продавец сообщил РИА "Новости", что в основном такие машины берут на запчасти или другие нужды. При этом авто редкие, выпускались всего несколько лет ограниченной партией.

Как рассказывал Лайф, предшественник модели ЗИЛ-133 ГЯ — ЗИЛ-131 попал в топ-10 самых популярных грузовиков, которые используются в России.