Житель Приангарья получил 17 лет колонии за сожжение соседа из-за флешки

На потерянном съёмном накопителе находились музыка и фотографии подсудимого. Это и стало причиной конфликта, который перерос в убийство.

Житель посёлка Коты Иркутской области получил 17 лет колонии строгого режима за то, что сжёг своего соседа из-за пропавшей флешки. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

Ссора между 28-летним мужчиной и его приятелем разгорелась во время распития спиртных напитков в доме сожительницы первого. Причина — пропажа флешки, на которой хранились фотографии и музыка подсудимого. Во время конфликта злоумышленник взял бутылку с воспламеняющейся жидкостью, облил соседа и стул, достал зажигалку и поджёг. Мужчина скончался на месте.

Сообщается, что подсудимый мужчина ранее был осуждён за покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске пьяный подросток сжёг своего собутыльника.