СМИ сообщили о задержании замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ

По предварительным данным, речь идет о злоупотреблении полномочиями при строительстве стадиона "Ростов-арена".

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш был задержан во вторник утром, а у него дома и на рабочем месте прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Предварительно известно, что Сидаш оказался в поле зрения оперативников в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве стадиона "Ростов-арена". Ранее по тому же делу был задержан бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов.

Другие подробности выясняются.

"Ростов-арена" — это футбольный стадион на 43 тысячи мест, построенный специально для проведения матчей чемпионата мира по футболу. Цена постройки составила 19,8 млрд рублей.