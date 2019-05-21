В Иркутской области депутата задержали пьяным за рулём после лишения прав

Причём прав его лишили почти год назад за отказ проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В городе Нижнеудинске Иркутской области задержали муниципального депутата, который находился за рулём автомобиля Lexus RX350 в состоянии алкогольного опьянения.

На сайте Следственного управления СКР по региону отмечается, что ещё в июне 2018 года он был подвергнут административному наказанию в виде лишения прав на полтора года. Тогда он отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

На депутата теперь завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Лайф сообщал, что экс-депутат парламента Чечни погибла в ДТП в Краснодарском крае.