ЦБ Венесуэлы потребовал от банков отказаться от карт Visa и Mastercard

Создаваемая платёжная система должна будет отвечать всем современным требованиям, в том числе содержать биометрическую идентификацию.

Власти Венесуэлы собираются отказаться от платёжных систем Visa и Mastercard. Центральный банк страны и Управление банковского надзора планируют создать свою платёжную систему, сообщает издание El Nacional.

Операции с дебетовыми картами Visa и Mastercard будут остановлены в Венесуэле с 30 ноября, ещё через два месяца в стране невозможно будет совершить платёж и по кредиткам, привязанным к этим платёжным системам.

Банкам страны отводится 10 рабочих дней, чтобы предоставить в Управление банковского надзора свои расчёты, как они перейдут на новую суверенную платёжную систему.

Решение о переходе на свою платёжную систему в стране называют ответом на планы США запретить хождение в стране Visa и Mastercard. Такие же ограничения уже ввелись в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии.