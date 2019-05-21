Трёхлетний ребёнок пострадал в ДТП с пассажирским автобусом в Красноярске

Водитель не выполнил требования знака "Уступи дорогу" и столкнулся с легковушкой.

Авария произошла сегодня на пересечении улиц Перенсона и Марковского в Красноярске. Автобус маршрута № 80 проигнорировал знак "Уступи дорогу" и на перекрёстке столкнулся с легковушкой. В ДТП пострадал самый маленький, трёхлетний пассажир автобуса. Однако серьёзных травм у ребёнка нет, его жизнь вне опасности.

А ранее Лайф опубликовал видео с места массовой аварии на трассе Минеральные Воды — Кисловодск, жертвами которой стали два человека. Столкнулись две грузовые "газели" и автомобили "Нива", "Шевроле-Нива", "Мазда", "Тойота-Аутлендер", BMW X6 и "Лада-Калина".