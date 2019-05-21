Стрелявшему в мечетях Новой Зеландии предъявлены обвинения в терроризме

По версии полиции, 28-летний мужчина виновен в гибели 51 человека и попытке убийства ещё 40 людей.

В Новой Зеландии предъявлены обвинения в совершении терактов в городе Крайстчерче Брентону Тарранту. Об этом сообщается на сайте полиции.

Его обвиняют по трём пунктам: терроризм, убийство 51 человека и попытка убийства ещё 40.

— Тарранту предъявлено обвинение в совершении теракта <...> Также дополнительные обвинения в убийстве и покушении на убийство, — говорится в сообщении.

15 марта несколько вооружённых человек ворвались в мечети новозеландского города Крайстчерча и открыли стрельбу. Главного подозреваемого — гражданина Австралии Брентона Тарранта задержали почти сразу. Всё происходящее он снимал и выкладывал в Интернет. Одного из жителей Новой Зеландии позже арестовали за публикацию стрима с терактом.