Лайф выяснил, как школьники отравились крысиным ядом в Новосибирской области

Мальчик, который принёс в учебное заведение отраву, воспитывается в приёмной семье, которая характеризуется положительно.

Тринадцать школьников отравились крысиным ядом в райцентре Чаны в Новосибирской области. В учебное заведение ядовитое вещество принёс один из учащихся, и, перепутав его с мармеладом, угостил одноклассников. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Яд находился не в свободном доступе. Взрослые спрятали его за шкафом. Ребёнок обнаружил отраву и решил, что это конфеты, так как она имеет вид мармелада и запах барбариса. Мальчик воспитывается с 2016 года в приёмной семье, которая характеризуется положительно.

— Семья проживает в благоустроенном частном доме, имеет подсобное хозяйство и приусадебный участок. Мать старается привить детям любовь к труду, — рассказал Лайфу источник.

Дело находится на контроле у прокуратуры и главы посёлка.

Как сообщалось ранее, состояние отравившихся школьников удовлетворительное, все они находятся под наблюдением медиков.