Российских солдат решили больше не кормить тушёнкой

А индивидуальные рационы питания теперь в семи разновидностях — на каждый день недели.

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению Герой России Дмитрий Булгаков рассказал, что тушёнка и мясорастительные консервы больше не входят в рацион питания солдат.

— То, что было раньше фирменным знаком военной кухни — тушёнка и консервы мясорастительные, только на гражданке осталось, — передают "Аргументы и факты" его слова.

Булгаков добавил, что теперь индивидуальные рационы питания имеются в семи разновидностях — на каждый день недели. Сделали это для того, "чтобы не приедался".

— Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест, — добавил генерал.

Отмечается, что рацион питания солдат зависит от рода войск, в которых они служат, и физических нагрузок. Каждый военнослужащий должен получить 4200 калорий в день.

Ранее Лайф сообщал, что армию России начали вооружать бесшумными миномётами.