Российских солдат решили больше не кормить тушёнкой

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению Герой России Дмитрий Булгаков рассказал, что тушёнка и мясорастительные консервы больше не входят в рацион питания солдат.
— То, что было раньше фирменным знаком военной кухни — тушёнка и консервы мясорастительные, только на гражданке осталось, — передают "Аргументы и факты" его слова.
Булгаков добавил, что теперь индивидуальные рационы питания имеются в семи разновидностях — на каждый день недели. Сделали это для того, "чтобы не приедался".
— Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест, — добавил генерал.
Отмечается, что рацион питания солдат зависит от рода войск, в которых они служат, и физических нагрузок. Каждый военнослужащий должен получить 4200 калорий в день.
Ранее Лайф сообщал, что армию России начали вооружать бесшумными миномётами.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени