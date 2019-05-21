Выпускникам порекомендовали специальную диету перед ЕГЭ

Так, ананас улучшает память, укрепляет иммунитет. А креветки помогают бороться с апатией, подпитывают мозг минералами.

Повысить шансы на успешную сдачу единого государственного экзамена помогут определённые блюда, уверены в Городском психолого-педагогическом центре столичного Департамента образования и науки. Так, морковь простимулирует обмен веществ в мозге, а петрушка активизирует внимание и память, рассказала агентству городских новостей "Москва" педагог-психолог Ирина Вшивкова.

— Грызите морковку при подготовке к сдаче математики и истории. Витамин А и каротин хорошо стимулируют кровообращение и обмен веществ в мозге, это важно для запоминания формул и дат. Шоколад или чашка какао с молоком прямо перед экзаменом помогут притоку кислорода к клеткам мозга и повысят его производительность, — сказала Вшивкова.

Также специалист рассказала, что употребление шпината, петрушки, кинзы и тмина активизирует внимание и память.

— Бананы улучшают работу мозга, сердца и сосудов, легко утоляют голод, их можно съесть прямо перед экзаменом. Орехи укрепляют нервную систему и помогают мозгу дольше сохранять активность, — добавила психолог.

Перед подготовкой к русскому и иностранным языкам стоит налегать на финики и инжир, которые благодаря маслам из своего состава освобождают мозг для новых идей.

Ранее Лайф приводил советы врачей, которые не рекомендуют школьникам принимать успокоительные перед ЕГЭ. А психологи уверены, что к важным экзаменам нужно готовиться всей семье, а не только детям.

Основной период проведения ЕГЭ в этом году начнётся 27 мая и продлится по 1 июля.