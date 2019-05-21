Forbes составил список самых перспективных россиян, которым ещё нет тридцати

Учитывались возраст претендентов, признание в профессиональном сообществе, их личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.

Российский Forbes впервые опубликовал рейтинг самых перспективных россиян, которым ещё нет 30. Издание планирует составлять его ежегодно.

В рейтинг вошло 30 человек. Это в том числе артисты, спортсмены, управленцы, учёные, работники СМИ, которые уже добились признания внутри страны или даже на глобальном уровне.

По итогам голосования специального жюри, членов редакции и читателей в рейтинг попали футболист сборной России Александр Головин, телеведущая Анастасия Ивлеева, певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), управляющий "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко, автор разработок в области физики Елизавета Мелик-Гайказян и другие.

Ранее Forbes составил рейтинг богатейших российских бизнесменов.