Названы самые популярные у россиян клички для собак

Россияне предпочитают называть своих собак в честь греческих богов и популярных киногероев. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.
Так, в десятку популярных попали такие клички, как Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь и Глория.
Голубев также отметил тенденцию называть хвостатых именами героев популярной саги "Игра престолов", но в лидеры по популярности они не входят. Кинолог отметил, что чаще всего встречается Джон Сноу, Арья, Санса.
Ранее сообщалось, что москвичи чаще всего заводят породистых собак, особое предпочтение отдаётся лабрадорам, джек-рассел-терьерам и вельш-корги.
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