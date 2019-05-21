Названы самые популярные у россиян клички для собак

Кинологи, в частности, отмечают тенденцию называть хвостатых именами героев популярной саги "Игра престолов".

Россияне предпочитают называть своих собак в честь греческих богов и популярных киногероев. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Так, в десятку популярных попали такие клички, как Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь и Глория.

Голубев также отметил тенденцию называть хвостатых именами героев популярной саги "Игра престолов", но в лидеры по популярности они не входят. Кинолог отметил, что чаще всего встречается Джон Сноу, Арья, Санса.

Ранее сообщалось, что москвичи чаще всего заводят породистых собак, особое предпочтение отдаётся лабрадорам, джек-рассел-терьерам и вельш-корги.