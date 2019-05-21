Камеру отца Арашукова назвали одной из худших в СИЗО

Обвиняемый подчёркивает, что он неизбалованный, ест "тюремную баланду" и может существовать в условиях изоляции.

Отец сенатора Рауфа Арашукова — Рауль, обвиняемый в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома", пребывает в одной из самых плохих камер в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

По её словам, в камере нет горячей воды, а сам Арашуков-старший принял позицию, как и бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, "всё хвалить, благодарить сотрудников".

— Может, он думает, что это как-то облегчит его существование. Но у него действительно одна из самых плохих камер, — сказала Меркачева.

По словам замглавы ОНК, Арашуков подчёркивает, что он неизбалованный, ест "тюремную баланду" и может существовать в условиях изоляции.

Напомним, сына Рауля Арашукова — Рауфа обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".