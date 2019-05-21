Глава Минобороны Украины после встречи с Зеленским передумал идти в отставку

Он заявил, что не дело оставлять армию без руководства, "когда страна находится в состоянии войны".

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вызвал к себе Степана Полторака, который подал в отставку с поста главы Минобороны. Уже после встречи Полторак сообщил, что пока не будет покидать свой пост.

— Я буду работать, исполнять свои обязанности, пока Верховная рада не примет решение (о его освобождении. — Прим. ред.), — приводит его слова УНИАН.

Полторак объяснил это тем, что "когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно — оставлять вооружённые силы без координации системы управления, без руководства".

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины накануне. Он произнёс присягу на торжественном заседании Верховной рады. Вчера же Полторак направил Зеленскому рапорт об отставке.