Санса Старк ответила недовольным фанатам по поводу финала "Игры престолов"

Дочь Неда Старка недоумевает, чем вызвана критика со стороны зрителей. Кстати, спойлеров в этом материале нет, читайте смело.

Британская актриса Софи Тернёр, исполнившая роль Сансы Старк в ставшем культовым сериале "Игра престолов", отреагировала на петицию от фанатов шоу с требованием переснять финальный сезон. Как заявила сама актриса в интервью газете The New York Times, это является проявлением неуважения со стороны зрителей к труду съёмочной команды.

— Все эти петиции и тому подобное я считаю неуважением по отношению к съёмочной группе, сценаристам и продюсерам, которые неустанно работали на протяжении всех десяти лет и долгих одиннадцать месяцев снимали последний сезон, — подчеркнула она.

К слову, саму петицию с требованием переснять восьмой сезон "Игры престолов" подписали уже более миллиона человек. Авторы обращения, размещённого на сайте Change.org, считают, что Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс не справились с работой сценаристов, поскольку у них не было первоисточника в виде книг Джорджа Мартина.

Но вот кто точно не подпишет такую петицию, так это легендарный Стивен Кинг. Лайф уже сообщал, что он заступился за финальный сезон "Игры престолов", связав негативную реакцию фанатов с нежеланием прощаться с любимыми героями.