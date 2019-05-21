При обысках у замгубернатора Ростовской области нашли коллекцию часов

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве "Ростов-арены".

Следователи обнаружили коллекцию дорогостоящих часов, большую сумму наличных, множество картин во время обысков у заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша. Снимки опубликованы в социальных сетях.

Так, в доме у Сидаша нашли его портрет в генеральской форме царских времён, а также сейф, заполненный деньгами.

Как сообщалось ранее, Сидаш оказался в поле зрения оперативников в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве стадиона "Ростов-арена". Он задержан.