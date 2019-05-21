Путин и Трамп на саммите могут обсудить вопросы энергобезопасности Европы

Такое предположение озвучил пресс-секретарь президента России. Однако, по мнению Пескова, гарантировать это нельзя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп встретятся на саммите "Большой двадцатки", то предметом их обсуждения может стать в том числе тема энергобезопасности в Европе.

Так Песков ответил на вопрос журналистов, будут ли Путин и Трамп обсуждать американские санкции против проекта "Северный поток — 2".

— Если это произойдёт, если такая встреча будет инициирована <…>, очевидно, что вопросы энергобезопасности Европы, вполне возможно, могут быть затронуты, — сказал пресс-секретарь.

Между тем информации, будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и Трампом отдельно на саммите, нет, подчеркнул Песков. По словам пресс-секретаря, "было выражено публичное намерение, но пока не было предпринято каких-либо конкретных действий по инициированию такой встречи или её предложению".

Как рассказывал Лайф, сам Владимир Путин допускает вероятность встречи с американским лидером на саммите G20, который состоится 28 и 29 июня в японском городе Осаке.