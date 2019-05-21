Песков прокомментировал призыв Зеленского ужесточить санкции против России

Он отметил, что такие высказывания не могут помочь Украине разобраться с проблемой Юго-Востока.

Желание президента Украины Владимира Зеленского добиться ужесточения санкций против России новизной не блещет. Так призыв нового лидера соседней страны прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной, — сказал Песков.

Он добавил, что, кроме того, такая риторика "не сможет помочь Украине разобраться с проблемой Юго-Востока".

Напомним, накануне Зеленский после инаугурации заявил, что усиление санкций Запада против России жизненно важно для Украины".

А в США сегодня подтвердили намерение ввести санкции против "Северного потока — 2".