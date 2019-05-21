В Кремле не считают, что санкции США смогут остановить "Северный поток – 2"

Там уверены, что проект, который уже далеко продвинулся, будет реализован, газ по трубе пойдёт в Европу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность, что строительство "Северного потока — 2" завершится, несмотря на возможные новые экономические санкции со стороны Соединённых Штатов.

Он напомнил, что этот энергетический проект уже во многом реализован.

— Есть определённая уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива, — сказал Песков.

О том, что США намерены ввести санкции в отношении проекта "Северный поток — 2", в Киеве заявил министр энергетики США Рик Перри.

Впрочем, власти США, и Рик Перри в частности, уже говорили подобное. Министр ранее заявлял, что Штаты — противники как "Северного потока — 2", так и "Турецкого потока". Вашингтон настаивает, чтобы при транспортировке топлива из России в Европу использовалась газотранспортная система Украины.