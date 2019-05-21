Песков подтвердил, что чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты

Представитель Кремля пояснил, что это связано с улучшением ситуации с пополнением бюджета.

Заработная плата сотрудников Администрации Президента России, сокращённая на десять процентов в 2015 году, вернулась на прежний уровень. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, четыре года назад решение принималось в связи с дефицитным бюджетом, а сейчас — с профицитом.

— К сожалению, речь не идёт об увеличении — просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году, — отметил представитель Кремля.

Ранее в ЦБ РФ назвали среднюю зарплату москвичей в начале 2019 года.